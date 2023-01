Parker geeft meer duidelijkheid over blessure Jutgla en hoe hij denkt over Yaremchuk: "Ik ben onder de indruk

Scott Parker zag Ferran Jutgla op training uitvallen met een knieblessure. Die lijkt wel mee te vallen, liet Parker weten. Tegen Anderlecht zal hij wel met Roman Yaremchuk in de spits moeten beginnen.

"We vreesden eerst dat het een heel zware blessure ging zijn", aldus Parker. "Maar de scan was heel positief en ook Ferran zelf heeft er een goed gevoel bij. We gaan het dag per dag bekijken."

Maar voor zondag moet Yaremchuk het dus doen. "Dat is geen probleem, want ik geloof in hem. Hij heeft heel veel druk gekend door die transfersom. Ik begrijp dat ook. Aanvallers dragen het gewicht van de ploeg omdat zij de bal in het net moeten krijgen. Hij werkt hard en wil verbeteren."

"Ik kijk ernaar uit om met hem te werken en hij kan hier nog een grote rol spelen. Soms wordt een speler beoordeeld zonder alle feiten te kennen. Er zijn heel wat obstakels geweest, maar het belangrijkste is om te zien hoe hij daarmee omgaat. Ik was vroeger al onder de indruk toen we tegen hem speelden, maar ook nu ben ik onder de indruk."