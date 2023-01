Aaron Ramsdale reageert geschokt na aanval van 'fan' in Londense derby: "Dit geeft een bittere nasmaak"

Na het laatste fluitsignaal werd Aaron Ramsdale van Arsenal aangevallen door een fan van Tottenham.

"Het is erg jammer dat dit gebeurt. Uiteindelijk gaat het maar om een voetbalwedstrijd. Spelers van beide teams probeerden me weg te helpen daar en gelukkig is er uiteindelijk niets dramatisch gebeurd. Dit geeft een bittere nasmaak, maar we zullen alsnog van de overwinning genieten", verklaarde Ramsdale tegenover BBC.

Tijdens de wedstrijd kreeg de doelman al de volle laag van de supporters van Tottenham. Al had hij dit wel niet verwacht na het laatste fluitsignaal. "De Spurs-fans gaven me er van langs tijdens de wedstrijd en na het laatste fluitsignaal deed ik andersom wat. De supporters tot wie ik me richtte namen dat sportief op, maar één fan probeerde me dus van achteren te raken", reageerde hij geschokt tegenover de camera.