'Nieuwe club meldt zich om Adnan Januzaj onderdak te bieden'

Vorige zomer tekende Adnan Januzaj niet bij bij zijn club Real Sociedad. Eind augustus vertrok hij richting FC Sevilla.

Daar liep het grondig fout. De ploeg staat op een degradatieplaats in de klassering en Januzaj kwam er helemaal niet tot spelen toe.

Amper 125 minuten was hij in actie te komen, verdeeld over zes invalbeurtjes. Zijn contract loopt nog tot 2026, maar nu al wordt gezocht achter een nieuwe werkgever.

Espanyol meldde zich eerder al en volgend El Desmarque zou ook Valencia Januzaj willen verwelkomen. Het zou gaan om een uitleenbeurt, al moet er nog over het loon onderhandeld worden.