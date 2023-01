OFFICIEEL: Deinze overtuigd van jonge proefspeler uit Bulgaarse competitie en kan hem voortaan opstellen in de spits

Een nieuwe spits voor KMSK Deinze. Het gaat om een speler die al maanden op proef is bij de Oost-Vlamingen en de sportieve staf heeft kunnen overtuigen.

Deinze heeft de komst van Ayiman Kassimi aangekondigd. De 21-jarige Kassimi is een Belgische aanvaller die vooral opereert als schaduwspits. Tijdens zijn jeugdopleiding passeerde hij bij Zulte Waregem en schopte hij het tot jeugdinternational bij de nationale U19.

Nadien volgden er enkele buitenlandse avonturen bij het tweede elftal van het Duitse Greuter Fürth en Montana, een ploeg uit de Bulgaarse tweede klasse. Het is bij datzelfde Montana dat Deinze de jonge speler nu transfervrij kan oppikken.

Welkom, Ayman ! 🧡🖤



De 21-jarige schaduwspits tekent een contract tot juni 2024 (+ 1 jaar optie). Hij komt transfervrij over van de Bulgaarse 2de klasser, Montana.



Meer info 👉 https://t.co/uI344JGUve pic.twitter.com/rdPUud7y9U — KMSK Deinze (@KMSKDeinze) January 17, 2023

Voor de spelersgroep in Deinze is Kassimi geen onbekende, want hij traint al mee sinds september. Kassimi heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot juni 2024, met één jaar optie.