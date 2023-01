Voormalig succescoach van Beerschot wordt sportief adviseur bij tweede provincialer KVC Wilrijk

Een nieuwe uitdaging voor de Antwerpenaar.

Urbain Spaenhoven (65) wordt met onmiddelijke ingang sportief adviseur van KVC Wilrijk, de club die in 2020 werd opgericht en momenteel in tweede provinciale A in Antwerpen speelt.

Spaenhoven was in het verleden al bij veel clubs in het Antwerpse aan de slag. Het bekendst is hij waarschijnlijk van zijn periode bij KFCO Beerschot Wilrijk waar hij tussen 2013 en 2016 aan de slag was en de titel pakte in eerste provinciale en vierde klasse.

"Het is een uitdaging die ik met beide handen aanpak. Ik ben enthousiast en trots dat ik voor deze job gevraagd werd door mensen die me al jarenlang nauw aan het hart liggen. En we gaan er direct invliegen", zegt Spaenhoven over zijn aanstelling.