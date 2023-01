Axel Witsel en Yannick Carrasco kennen een gemakkelijke avond tegen Valladolid

Atletico Madrid heeft Valladolid simpel weggezet. Axel Witsel en Yannick Carrasco kwamen in actie.

Na doelpunten van Morata, Griezman en Hermosa na nog geen half uur was Atletico Madrid snel klaar met Valladolid. Het kon rustig uittikken en won met 3-0.

Axel Witsel stond centraal achterin in de basis en stond de hele wedstrijd op het veld. Yannick Carrasco, van wie Barcelona een aankoopoptie had afgedwongen, viel 10 minuten na rust in.

In de stand staat Atletico 4e met 31 punten. Valladolid moet blijven strijden tegen de degradatie. Ze staan met hun 17e plaats en met 17 punten net boven de degradatiestreep.