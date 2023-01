Uitkijken of Leandro Trossard al speelt bij Arsenal: "Concurrentie is groot"

Leandro Trossard maakte deze week de overstap naar Arsenal in de Premier League.

Een stevige transfer voor Leandro Trossard, maar een zet die je eigenlijk totaal niet verwacht van de Gunners. Voor Imke Courtois is daar een reden voor.

“Op het eerste zicht atypisch, Arsenal trekt normaal gezien jonge profielen aan. Maar assistent Stuivenberg kent hem nog van bij Genk, Trossard kent de Premier League en hij is niet blessuregevoelig”, vertelt ze in De Zondag.

Of Trossard vandaag tegen Manchester United meteen zal spelen of zelfs in de komende weken snel in actie komt is maar zeer de vraag. “De concurrentie met onder meer Martinelli en Saka wordt wel groot.”