Lampard ontslagen, Maakt Rode Duivel na amper half jaar in Premier League al transfer naar absolute topploeg?

Na 20 speeldagen staat Everton pas op de 19e plaats in de Premier League en loert de degradatie om de hoek. Na nog geen jaar is het lot van trainer Frank Lampard bezegeld en Everton zou bijkomstig ook openstaan voor een transfer van Amadou Onana.

Onana kwam afgelopen zomer over van Lille voor zo'n 35 miljoen euro maar zou dus al na een half jaar een kunnen vertrekken in Liverpool. Volgens de geruchten zou Everton op zoek zijn naar een zak geld om de selectie te versterken. Op Anthony Gordon na (40 miljoen euro) is Onana op papier de speler met de hoogste transferwaarde in de selectie van Everton.

De ploegen die geïnteresseerd zouden zijn in de diensten van de 21-jarige Rode Duivels kunnen het ook allemaal betalen. Volgens Waals journalist Sascha Tavoliere zouden Chelsea en Arsenal geïnteresseerd zijn maar toont ook het sinkent rijke Newcastle United interesse.

šŸ”µšŸ‡§šŸ‡Ŗ Initially unthinkable, the departure of Frank #Lampard coupled with the urgent cash needs at #EvertonFC opens the door to a departure from Amadou #Onana this winter. #ChelseaFC & #ArsenalFC who are looking for a similar profile + #NUFC shown their interest. To be continued. pic.twitter.com/6AUXKgFdXT