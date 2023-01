Klopp vraagt zich af hoe Chelsea het doet: "Hoe kunnen ze zoveel geld uitgeven?"

Jürgen Klopp weet dat hij met Liverpool in een overgangsjaar zit en dat hij moet bouwen aan een nieuwe succesploeg. Een uitdaging dus. En dat was de belangrijkste reden waarom hij zijn contract verlengde. Intussen ziet hij wel hoe Chelsea met de miljoenen smijt alsof het niets is.

Liverpool staat pas negende in de Premier League. "Ik zeg niet dat het mijn grootste uitdaging is, maar het is er wel één. En voor mij was het ook een van de redenen om bij te tekenen", zei Klopp tegen BT. "Een wederopbouw gaat niet van de een of de andere dag. Ik ben geen wondercoach. We zitten nu in een overgangsperiode. We hebben ook met veel blessures te maken, dat maakt het leven niet makkelijker. Ik snap dat de buitenwereld naar de korte termijn kijkt, maar binnen de club kijken we vooral naar de lange termijn."

Intussen versterkte Chelsea zijn ploeg. Ze gaven zo'n 178 miljoen uit aan Mykhaylo Mudryk, Benoît Badiashile enNoni Madueke. "Niemand weet hoe ze het precies doen met de nieuwe eigenaar, hoe ze zoveel geld kunnen uitgeven', aldus Klopp. "Niemand vindt het leuk wanneer ik over andere clubs praat, maar een overgangsperiode kost tijd als je niet eindeloos geld kunt uitgeven. Anders kun je vrij snel het een en ander veranderen door tien nieuwe spelers aan te trekken. Er zijn meerdere manieren waarop je als club door een overgangsperiode kunt komen."