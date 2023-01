Dries Mertens wordt steeds belangrijker voor Galatasaray

Galatasaray kende weinig moeite met Giresunspor. Dit mede dankzij Dries Mertens.

Het was lang wachten op het eerste doelpunt van de wedstrijd. Dit onder andere door een gemiste strafschop van Icardi. Gelukkig was er Dries Mertens om in de toegevoegde tijd van de eerste helft Galatasaray op voorsprong te brengen.

In de tweede helft maakte de bezoekers het helemaal af. Want via Dubois, Rashica en uiteindelijk Agün werd het een gemakkelijke 0-4 overwinning voor de ploeg van Mertens.

Galatasaray vergroot zijn voorsprong op stadsgenoot Fenerbahçe tot zeven punten al kunnen deze op zondag wel terug op vier punten komen mits winst tegen Kasimpasa.