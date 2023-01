🎥 Michy Batshuayi pikt in ruime zege van Fenerbahçe zijn doelpuntje mee

Michy Batshuayi heeft nog eens gescoord voor Fenerbah├že. Hij maakte de 5-1 tegen Kasimpasa. Al zijn 10e doelpunt in de Turkse competitie.

Fenerbahçe staat momenteel 2e in de Turkse Süper Lig. Tegen Kasimpasa kon het terug op 4 punten van leider Galatasaray komen.

Halfweg de 1e helft kwam Kasimpasa op voorsprong via Fall, maar kort voor de rust zette Fenerbahçe die situatie weer recht na 2 doelpunten van Valencia.

Na de rust maakte Valencia nog eens 2 doelpunten. In de blessuretijd kon Michy Batshuayi ook zijn doelpunt meepikken. Al zijn 10e doelpunt in de Turkse competitie. 5-1 was ook de eindstand. Zo komt Fenerbahçe terug tot op 4 punten van Galatasaray.