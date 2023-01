🎥 Will Still gaat helemaal uit zijn dak na stunt op de valreep bij PSG-sterren: bekijk de vreugde-uitbarsting

Een stunt bij PSG, daar mag een mens al eens voor uit zijn dak gaan. Will Still deed dat dan ook, nadat hij met Reims een punt veroverde in het Parc des Princes.

In de Belgische competitie kennen we Will Still uiteraard van zijn periodes bij Lierse, Beerschot en Standard als assistent-coach of T1. Bij het Franse Reims was Still ook assistent, vooraleer over te nemen als hoofdtrainer en in die functie gaat het hem voor de wind.

Met een verplaatsing naar Parijs voor de boeg kregen Still en zijn spelers zondagavond wel een zware opgave. Messi, Neymar, Mbappé: de grote sterren van PSG waren er allemaal. Reims speelde echter sterk en verdiende zeker een punt, ondanks de openingsgoal van Neymar.

De definitie van 'op de valreep'! ⏰⚽ pic.twitter.com/F3eW4UmUsD — Play Sports (@playsports) January 29, 2023

In de 96ste minuut kreeg Reims dan toch waar het recht op had: Doumbia stuurde Balogun diep en die rondde mooi af (1-1). Still schreeuwde het uit van vreugde en ook zijn gelaatsuitdrukking en allerlei gebaren maakten zijn emoties duidelijk. Dat is ook te zien op de beelden. U ziet overigens ook bijvoorbeeld Thomas Foket mee de gelijkmaker vieren.