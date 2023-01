OFFICIEEL: Lommel gaat shoppen in Premier League en haalt Belgische Brighton-speler

Ook in de Challenger Pro League sluit vanavond de transfermarkt en proberen de clubs hun slag nog te slaan.

Zo ook Lommel SK dat vol in de race zit voor een plekje in de play offs om promotie naar 1A af te dwingen. Voorlopig bezet Lommel de 4e plaats in het klassement van de Challenger Pro League maar hebben ze slechts 1 puntje voorsprong op de nummers 5 en 6. En, belangrijker, 2 op de nummer 7.

In hun zoektocht naar versterking is Lommel gaan aankloppen bij Brighton & Hove in Engeland. Daar hebben ze de 20-jarige verdediger Antef Tsoungie voor een half jaar kunnen losweken op huurbasis.

Tsoungie speelde enkel nog maar in de jeugdreeksen bij Brighton en kwam enkele jaren geleden over van de jeugd van Chelsea maar is geboren in Brussel en speelde ook al mee bij de Belgische U18, U17 en U15.