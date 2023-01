Lommel haalt voormalig jeugdinternational binnen als derde transfer op deadline day

Lommel heeft op transfer deadline day een drukke dag.

Na de komst van Brighon-huurling Antef Tsoungui en Genk-jeugdproduct Sam De Grande rondt Lommel namelijk de komst af van Rob Nizet.

Nizet komt over van de jeugd van het Italiaanse Lecce maar speelde tot 2019 nog in Neerpede bij Anderlecht. De 20-jarige linksachter speelde in het verleden wedstrijden voor elke jeugdploeg van de Rode Duivels vanaf de U15 tot en met de U20. Bij Lecce mocht hij slechts 4 wedstrijden starten bij de U19.