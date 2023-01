OFFICIEEL: Club uit 1B zet ambities kracht bij met komst van toptalent met ervaring in Ligue 1

Niet enkel in de Jupiler Pro League is het vandaag Transfer Deadline Day. Ook in 1B gonst het van de geruchten en zijn er deals te rapen.

Lommel neemt de achttienjarige Zweedse aanvaller Amar Ahmed Fatah op huurbasis over van de Franse eersteklasser Troyes. 🇸🇪 x 💚 pic.twitter.com/ts3DhS8ZA1 — Lommel SK (@LommelSKOff) January 31, 2023 Bij de deal is geen aankoopoptie. Met Fatah haalt Lommel wel een stevige versterking binnen in de aanval, want de 18-jarige jongeling deed al ervaring op in de Ligue 1. Ook in de voorrondes van de Europa League speelde hij al mee bij Troyes, nu gaat hij op zoek naar meer speelgelegenheid bij Lommel.