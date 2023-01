OFFICIEEL: Sambi Lokonga verlaat leider Arsenal om iets lager speelminuten te vergaren

Albert Sambi Lokonga wou een oplossing voor zijn situatie bij Arsenal en heeft die ook gekregen. De middenvelder wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan Crystal Palace.

Sambi Lokonga speelde dit seizoen slechts zes matchen in de competitie, goed voor 195 minuten. In de Europa League mocht hij ook zes matchen spelen en daar was hij wel basisspeler. Maar niet genoeg om hem tevreden te houden.

Arsenal betaalde in 2021 nog 17,5 miljoen voor de middenvelder, maar hij kon zich nog niet echt doorzetten in de Premier League. Nu krijgt hij een half seizoen om bij Crystal Palace - de nummer 12 in de PL - progressie te maken en sterker terug te keren.