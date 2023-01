Stressvolle uren voor Fredberg: Angers verwerpt bod op Salama, Anderlecht hoopt nog

Jesper Fredberg gaat een paar jaar van zijn leven opgeofferd hebben aan deze transferdag. Het wil de nieuwe CEO Sports maar niet meezitten. De laatste troefkaart, Amine Salama, wordt nu ook geblokkeerd door zijn ploeg, Angers.

Er blijven nog een dikke twee uur over voor Fredberg om een spits te vinden. Dat had in principe Amine Salama van Angers moeten worden, maar zijn club doet moeilijk over de transferprijs. Anderlecht had twee miljoen geboden plus bonussen. Maar dat vindt Angers te weinig voor een talentvolle aanvaller met een grote progressiemarge.

Ze verwachten eigenlijk dat Salama deze winter bij de club gaat blijven, maar waarschijnlijk gaat Anderlecht heel snel nog een tweede bod binnensturen. Benieuwd of ze daarop gaan ingaan. Het wordt in ieder geval alweer een moeilijke zaak.