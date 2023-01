Last minute transfer voor Carrasco? Engelse topclub kan hem huren na blessure sleutelspeler

Zien we Yannick Carrasco vandaag nog neerstrijken in Engeland? Het is ineens een piste geworden nadat Christian Eriksen zich blesseerde op training en maanden out is.

Het is The Telegraph die het nieuws meldt: Carrasco is een optie voor Manchester United. Christian Eriksen is enkele maanden uit roulatie met een enkelblessure en daardoor komt de niet al te brede kern van Man U onder druk te staan. Carrasco, die komende zomer Atlético Madrid sowieso zal verlaten, werd bij United aangeboden. Al lijkt het wel waarschijnlijker dat hij komende zomer naar Barcelona trekt. Die hebben al een akkoord met de Madrilenen na de transfer van Memphis Depay. Hoewel Eriksen en Carrasco verschillende soorten spelers zijn, heeft United door de blessure weinig opties. The Mancunians willen vandaag nog een vervanger en hebben contact opgenomen met de grootste clubs ter wereld om er één te vinden. Erik ten Hag blijkt niet overtuigd dat Carrasco een goeie optie is. Maar het moet wel in het oog gehouden worden.