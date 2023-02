OFFICIEEL: KAA Gent rondt op het nippertje nog komst van nieuwe spits af

Het is bijzonder stil geweest bij KAA Gent qua inkomende transfers. Nochtans zouden de Buffalo's wel nog iets aanvallend kunnen gebruiken. Maar er is toch onverwacht nog iets bijgekomen.

Het gaat om Gift Emmanuel Orban, een 20-jarige centrumspits van Stabaek. Hij werd vorig seizoen topschutter in de Noorse tweede klasse met 16 goals en deed daar nog eens 7 assists bovenop. Hij had daarmee een groot aandeel in de promotie van zijn club naar eerste klasse.

Noorse bronnen meldden dat de deal rond is en dat Gent zo'n drie miljoen euro voor hem betaalt. De aanvaller wordt gezien als veelbelovend talent.