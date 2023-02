OFFICIEEL Deinze versterkt zich met Indonesiër: "Eerste ervaring in Europa"

Op transfer deadline day haalde KMSK Deinze nog een laatste versterking.

De Indonesische Marselino Ferdinan komt over van Persebaya Surabaya, één van de grootste en populairste voetbalclubs uit Indonesië, en tekent een contract tot juni 2024 met 1 jaar optie.

De 18-jarige middenvelder begon zijn professionele carrière in het Indonesische voetbal in 2021. Onlangs won hij de "Liga 1 Best Young Player Award" als een van meest veelbelovende spelers van het land. Daarnaast werd op zijn jonge leeftijd al geselecteerd voor de Indonesische nationale ploeg. Daar speelde hij 12 wedstrijden en scoorde 2 doelpunten.

Door zijn opmerkelijke prestaties op het ‘ASEAN Football Federation Championship’ van 2022 won hij ook de ‘Next Generation Award’. Meerdere Belgische profclubs hadden interesse in het profiel van Marselino, maar hij koos uiteindelijk voor het project van KMSK Deinze.

Marselino Ferdinan ligt zijn keuze toe. “Ik ben héél blij om hier in Deinze te zijn en zo mijn eerste ervaring op te doen bij een Europese club. Ik kan niet wachten om de supporters te ontmoeten en kijk ernaar uit mijn eerste speelminuten te maken voor KMSK Deinze.”

“Hij is een van de jongste talenten in Azië met potentieel om in Europa te presteren”, reageert Adrian Esparraga, Sportief Directeur van Deinze. “Het wordt een goede kans voor de speler om zijn carrière te ontwikkelen. De club kan hem een goede context aanbieden om zijn doelen te bereiken. Ik hoop dat we in Deinze zijn beste versie kunnen zien en dat hij de ploeg kan helpen haar ambities te bereiken.”