Rondje langs de Europese velden: Barça raast door, Messi zet dubbele strafschopmisser van Mbappé recht

Op de Belgische velden stonden enkele wedstrijden op het programma, maar ook in het buitenland was er vanavond midweekvoetbal gepland. Een overzicht.

Real Betis 1 - 2 FC Barcelona

FC Barcelona was negentig minuten de betere ploeg, maar moest wachten tot na de koffie om het verschil te maken. Raphinha en Robert Lewandowski zorgden voor de Catalaanse doelpunten. Barça telt - met één wedstrijd meer gespeeld weliswaar - acht punten meer dan Real Madrid.

© photonews

Montpellier HSC 1 - 3 PSG

PSG won vanavond in Zuid-Frankrijk, maar het was allerminst de avond van Kylian Mbappé. Het Franse goudhaantje miste tot twee keer toe een strafschop en moest even later geblesseerd naar de kant. Uiteindelijk klaarden Fabian Ruiz, Warren Zaire Emery en Lionel Messi de klus voor de hoofdstedelingen.

Ligue 1

01/02/2023 19:00 Angers - Ajaccio 1-2 01/02/2023 19:00 Nantes - Marseille 0-2 01/02/2023 19:00 Lille OSC - Clermont FC 0-0 01/02/2023 19:00 Reims - Lorient 4-2 01/02/2023 19:00 Toulouse - Troyes 4-1 01/02/2023 21:00 Monaco - Auxerre 3-2 01/02/2023 21:00 Montpellier - PSG 1-3 01/02/2023 21:00 Lyon - Stade Brestois 0-0 01/02/2023 21:00 RC Lens - Nice 0-1 01/02/2023 21:00 Rennes - Strasbourg 3-0

La Liga

01/02/2023 21:00 Real Betis - Barcelona 1-2

Nederlandse Eredivisie