Michel Louwagie haalt uit naar één speler: "Ik verwacht verdorie meer van hem"

KAA Gent zag Ibrahim Salah alsnog vertrekken en verliest daarmee ontzettend veel creativiteit.

Voor Michel Louwagie was de deal rond Ibrahim Salah iets dat de club niet kon laten schieten. “Tissoudali komt straks terug. Niet vergeten: Salah kwam hier vorig seizoen aan als testspeler. Net als Mbark Boussoufa”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

6,5 miljoen euro is veel geld voor een pion die slechts een testspeler was. “Dat vind ik ook, maar ik mag dat niet te luid roepen. Voor de club is dit een godsgeschenk, al dwing je dat ook af. Naast het feit dat we veel meer middelen in de jeugd stoppen, testen we continu spelers. Binnenkort tekent er een Haïtiaans talent dat hier al testte, voor Jong AA Gent. Een Burundees komt er ook, een Servische doelman. We testen ook een Jordaniër.”

De vraag is dan uiteraard of KAA Gent niet verzwakt uit deze wintermercato komt. “Dat kan je nog niet beoordelen. Piatkowski verving Hanche-Olsen, die geblesseerd was, dus defensief sta je sterker. En aanvallend zullen we het moeten zien wat er komt van Orban en Tissoudali.”

Eén iemand moet volgens Louwagie echter dringend beginnen presteren. “En ik verwacht verdorie ook wel wat meer van Laurent Depoitre. Hij mag al wat ouder zijn, hij heeft wel een contract van twee jaar gekregen. Hij mag eens wakker worden.”