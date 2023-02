Radja Nainggolan officieel gepresenteerd bij SPAL: "Ik had nooit gedacht dat ik hier zou zijn"

Radja Nainggolan gaf zijn eerste interview als speler van SPAL.

Afgelopen donderdag legde Nainggolan aan Italiaanse journalisten uit hoe zijn komst naar SPAL deel uitmaakte van een grap van zijn vriend en nu coach, Daniele De Rossi. "Daniele begon me anderhalve maand geleden te plagen of ik naar SPAL kwam om te helpen. Ik had nooit gedacht dat ik hier zou zijn. Dit aanbod bleef in mijn hoofd hangen. We spraken veel met De Rossi en ik zei:" Waarom niet? Hij speelt graag het spel van Spalletti. Als speler zei hij wat hij dacht, nu doet hij het op een andere manier", zei Nainggoolan.

"Ik ben er klaar voor. Hij (De Rossi) beslist wanneer ik speel. Ik heb mijn karakter, maar ik ben nooit een onruststoker geweest in de kleedkamer", vervolgde de voormalige Rode Duivel. "Ik heb in het verleden veel gewerkt, vandaag wil ik techniek brengen. Hier heb ik een sterke groep gevonden, voor mij is het belangrijk om ze te laten begrijpen dat ze op het veld meer kunnen geven. De jongeren moeten begrijpen dat ze zelfs belangrijk zijn ondanks hun leeftijd."