Dimitri de Condé spreekt duidelijke taal na vertrek van Nemeth en Godts

Voor KRC Genk is het vertrek van Nemeth en Godts het meest ontgoochelende onderdeel van de wintermercato.

De twee hadden een aflopend contract, maar wilden niet ingaan op de verlenging die hen aangeboden werd door KRC Genk. Andras Nemeth vertrok naar de Duitse tweedeklasser Hamburger SV. Mika Godts trok dan weer richting Ajax Amsterdam.

“Ik ben ontgoocheld dat we hen niet hebben kunnen overtuigen van het aantrekkelijke project dat voor hen was uitgestippeld. Ze twijfelden, hadden hier moeite met de concurrentie en/of stelden financieel te hoge eisen”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

De Condé spreekt duidelijke taal over hun vertrek. “Maar emotioneel raakt het me niet. Omdat de klik er blijkbaar niet was, die er met veel andere spelers wel is. Ik ben niet rancuneus en wens hen het allerbeste in het vervolg van hun carrière. Al twijfel ik eraan dat ze zich elders op dezelfde manier kunnen ontwikkelen als hier.”