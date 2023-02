🎥 Nainggolan scoort en geeft in eerste wedstrijd bij SPAL, maar verliest tegen Esposito (ex-Anderlecht) die ook scoort

Nainggolan debuteerde vandaag voor zijn nieuwe Italiaanse club.

Radja Nainggolan trok de deur achter zich dicht bij Antwerp en trok naar tweedeklasser SPAL. Daar debuteerde Nainggolan tegen Bari, waar met Sebastiano Esposito (ex-Anderlecht) nog iemand met een Belgisch verleden speelde.

Esposito stond wel in de basis bij Bari en scoorde na 26 minuten de 0-2 na de openingsgoal van Folorunsho. Tien minuten na de rust maakte Cheddira nog de 0-3. Even daarvoor was Radja Nainggolan ingevallen bij SPAL.

In minuut 62 gaf Nainggolan al de assist voor de 1-3 en hij scoorde ook de 2-4. SPAL scoorde ook nog de 3-4 maar kwam niet meer verder. De ploeg van Nainggolan blijft op plek 17 staan in het klassement.