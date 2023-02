🎥 Club Brugge-huurling Cyle Larin schenkt zijn nieuwe club zes op zes met tweede goal in twee wedstrijden

De transfer van Cyle Larin naar Club Brugge was niet echt succesvol te noemen. De Canadees scoorde in dertien wedstrijden slechts één keer voor Club. De landskampioen scoorde Larin dan maar voor een half seizoen naar Real Valladolid, een laagvlieger in Spanje.

Vorige week mocht Larin debuteren en al een kwartier invallen. In de 90ste minuut maakte hij ook de winning goal tegen Valencia en bezorgde hij Valladolid zo weer drie punten na 0 op 15. Ook tegen Real Sociedad, nummer drie in La Liga, startte Larin op de bank, maar dit keer kreeg hij een halfuur.

En in minuut 73 stond Larin op de goede plaats om een voorzet binnen te koppen. Larin bezorgt Valladolid zo een tweede 6 op 6 van het seizoen. De Spaanse club springt dankzij de goals van Larin naar de dertiende plaats in het klassement.

Two game winning goals in 2 games for Larin, and both as a second half sub. 🤯 #CANMNTpic.twitter.com/eqotHEUE93