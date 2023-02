Guardiola zette Kevin De Bruyne op de bank tegen Tottenham: "Het was een duidelijke tactische keuze"

De Belg mocht op het uur invallen bij Manchester City.

Kevin De Bruyne moest op de bank plaatsnemen bij Manchester City voor de verplaatsing naar Tottenham. Kane maakte al na een kwartier de 1-0 en daar bleef het bij.

De Bruyne mocht op het uur invallen, maar kon het verschil niet meer maken. Maar waarom zette Guardiola hem op de bank? "Hij is niet geblesseerd, het was een duidelijke tactische keuze", zei de Spanjaard

"Wat ik van hem verwachtte bij z’n invalbeurt? Een beslissende laatste pass, een loopactie tussen de lijnen… Dat was in de tweede helft lastiger dan in de eerste. Maar hij kan die acties maken", zei Guardiola nog.