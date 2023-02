Vincent Kompany kan alweer met complimenten strooien in zijn analyse na zoveelste zege: "Complete prestatie"

Niemand die er nog aan twijfelt dat Vincent Kompany zijn ploeg naar de titel leidt. Een zoveelste zege werd gerealiseerd op het veld van Norwich.

Overwinning nummer 19 om precies te zijn: Burnley pakte uit met 0-3. Het gevaar bij de leider in The Championship kan zowat van overal komen. "We proberen gevaarlijk te zijn op elke fase", verklaart Vincent Kompany. "Of dat nu een doeltrap is, een ingooi of wat dan ook: we willen gewoon de bal veroveren."

Scorende Zaroury

"Het begon goed van in het begin, Anass Zaroury rook de opportuniteit en greep zijn kans", kon Kompany weer met lof strooien naar de ex-speler van Charleroi. "Hij verdiende dat doelpunt. We maakten nog twee doelpunten in de tweede helft na perfect uitgevoerde stilstaande fases, maar behaalden ook voor de tweede keer dit seizoen een clean sheat tegen één van de sterkste aanvallen uit de reeks."

Want daar begint het allemaal. "Je moet eerst de defensieve prestatie loven. Aan de bal was het een zeer complete prestatie."