Al 25 doelpunten gemaakt, maar analist meent dat Haaland niet echt bij City past: "Ze zijn een mindere ploeg met hem tussen de lijnen"

Geen Kevin De Bruyne bij Manchester City en tegelijkertijd kon Erling Haaland tegen Tottenham geen enkele keer op doel schieten. De twee zouden gebeurtenissen zouden verbonden kunnen zijn. Analist Jamie Carragher merkte echter iets anders op.

Volgens Carragher zijn Haaland en City niet de juiste match, ondanks dat de Noor al aan 25 doelpunten zit. “Ik denk dat we maar 60 procent van Haaland zijn kwaliteiten hebben gezien”, aldus Carragher. “Hij heeft misschien de verkeerde club uitgekozen om het beste uit zichzelf te halen. Hij komt uit de Bundesliga, een competitie waar er meer wordt gecounterd."

"Toen zag je zijn snelheid. Dat zien we bij City - op enkele doelpunten na - niet terug. Man City is een mindere ploeg met Haaland tussen de lijnen, al is dat niet zijn fout. De manier van spelen, is niet naar de kwaliteiten van de Noor. Ondanks dat hij al aan 25 competitiedoelpunten zit, komen zijn kwaliteiten niet volledig tot hun recht."