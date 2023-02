Verrassend: Domenico Tedesco genoemd bij een Bundesliga-club

Domenico Tedesco wordt bij een club uit de Bundesliga genoemd. Zouden de Rode Duivels hun nieuwe bondscoach in laatste instantie nog mislopen.

Hoffenheim staat momenteel 14e in de Bundesliga. Maandag ontsloeg het zijn trainer André Breitenreiter na een heel slechte reeks: 2 op 30. De Duitse club zoekt dus een nieuwe trainer en er worden al heel wat namen genoemd. Daartussen zit volgens het Duitse Kicker ook de naam van Domenico Tedesco, de ex-rainer van RB Leipzig.

Nochtans had Tedesco al een akkoord met de Belgische voetbalbond om de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels te worden. Ook was er al een akkoord met Leipzig om hem gratis vrij te geven.

Het lijkt vreemd dat de aanstelling van Tedesco alsnog zou mis gaan. De officiële aanstelling bij de Rode Duivels is nog niet gebeurd en het is een kwestie van tijd, maar de Belgische voetbalbond zal best niet te lang meer treuzelen.