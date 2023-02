'Barcelona strijdt op diverse fronten om de prijzen, maar zal dat even zonder clubicoon moeten doen'

FC Barcelona dreigt het even zonder Sergio Busquets te moeten doen. De enkelblessure is dan wel niet heel zwaar, maar het treffen met Manchester United lijkt te vroeg te komen.

Niet alleen La Liga is dit seizoen een doel voor FC Barcelona. Ook in de Europa League wil Barça tonen dat het helemaal terug is. Daarvoor moet de Catalaanse grootmacht in eerste instantie voorbij Manchester United.

Probleem: dat zal zonder Sergio Busquets gebeuren. Dat weet Cadena COPE. De middenvelder liep een enkelblessure op en is al minstens twee weken buiten strijd. Frenkie de Jong was afgelopen weekend zijn vervanger.