FC Dender stopt de samenwerking met Regi Van Acker en assistent Benny Van Polfliet

Na de mindere resultaten van begin januari, onder andere te wijten aan de onbeschikbaarheid van veel geblesseerde spelers, had het management hen vorige week een herstelplan voorgesteld.

Dit was uiteraard een langetermijnproject voor het team en hield ook een aanpassing van de trainingen en een herorganisatie van de staf in. Dit voorstel werd aanvankelijk positief onthaald door de hoofdcoach, maar al snel kwamen management en trainer tot de conclusie dat zij de samenwerking niet konden voortzetten, klinkt het bij de club.

“FC Dender neemt dan ook met spijt in het hart afscheid van coach Regi Van Acker en Benny Van Polfliet en wil hen uitdrukkelijk bedanken voor hun aandeel in het uitzonderlijke verloop van het voorbije seizoen alsook tijdens de moeilijke coronaperiode”, is te lezen op de website van de club. “FC Dender werkt nu aan de best mogelijke oplossing voor de ploeg met het oog op de rest van het seizoen.”