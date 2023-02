Dries Mertens krijgt er een extra ploegmaat bij Galatasaray bij

In Turkije is de transfermarkt nog wat langer open en daardoor kon Galatasaray nog wat langer shoppen. Ze haalden Nicolò Zaniolo (23) weg bij AS Roma.

Zaniolo slaagde voor zijn medische testen en tekende een contract tot midden 2027. Andere clubs kunnen hem enkele voor minstens 35 miljoen euro weghalen.

Told Nicolò Zaniolo has just signed as new Galatasaray player. Done deal, sealed also on contract side — valid until June 2027 with €35m release clause. ✅🟡🔴 #Galatasaray



Here we go confirmed. pic.twitter.com/WWdC8cp2qS