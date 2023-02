Manchester United zet scheve situatie recht, maar pakt slechts één punt tegen Leeds United

Manchester United en Leeds United hebben vanavond de punten gedeeld. De bezoekers leken lange tijd op weg naar een stunt, maar uiteindelijk knokten de roodhemden zich terug in de wedstrijd. Het werd uiteindelijk 2-2.

Vlak na de koffie stond Leeds United op een dubbele voorsprong. Wilfried Gnonte had The Peacocks in de eerste minuut al op voorsprong getrapt. Raphael Varane versloeg vervolgens de eigen doelman.

Pas na het uur kwam Manchester United onder stoom. Marcus Rashford en Jadon Sancho zorgden vlak na elkaar voor doelpunten. The Red Devils kregen nog kansen, maar slaagden er niet in om te scoren.

© photonews

Manchester United laat zo dé kans liggen om dichter bij Manchester City te sluipen. De troepen van Erik ten Hag blijven op een derde plaats kamperen. Leeds blijft een punt voor de degradatiestreep hangen.