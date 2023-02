Vincent Kompany laat zich uit over de beschuldigingen aan Manchester City: "Ik rol soms een beetje met mijn ogen als ik ernaar kijk"

Vincent Kompany heeft gereageerd op het nieuwe onderzoek dat naar Manchester City wordt gevoerd. Hij liet zich kritisch over de zaak uit.

Eerder deze week legde de Premier League een bom. Ze gaan opnieuw de aanklachten tegen Manchester City tegenover het Financial Fair Play-reglement onderzoeken. Ze zouden honderden overtredingen hebben begaan. De Premier League dreigt met puntenaftrek en zelfs uitsluiting uit de Premier League.

Vincent Kompany groeide tussen 2008 en 2019 uit tot een icoon van Man City en bij de BBC liet hij zich na de gewonnen FA Cup-wedstrijd met Burnley kritisch uit.

"Ik rol soms een beetje met mijn ogen als ik ernaar kijk", aldus Kompany. "Er zal ongetwijfeld gezegd worden wat je fout gedaan hebt. Maar als iedereen naar zichzelf kijkt, dan is de voetbalindustrie in het algemeen geen industrie die zich kan permitteren om met het vingertje te wijzen. Ik ben erg sceptisch als mensen dat doen en ik denk dat jullie allemaal een beetje een glimlach op jullie gezicht krijgen als jullie weten hoe de voetbalindustrie in elkaar zit."