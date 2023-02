Engels toptalent lijkt weer boven water te komen bij Manchester United: "Maar hij zal hard moeten werken"

Hij scoorde de gelijkmaker tegen Leeds.

Jadon Sancho (22) maakte tegen Leeds de 2-2 nadat Manchester United 0-2 was achter gekomen. De Engelsman scoorde voor het eerst sinds september nadat hij was weg gedeemsterd.

Sancho kwam in juli 2021 over van Borussia Dortmund voor zo'n 85 miljoen euro. Met vijf goals en drie assists was zijn eerste seizoen niet meteen geslaagd. Sancho begon dit seizoen nog goed met drie goals in maar sinds november verdween hij helemaal. Bezweken onder de mentale druk van de hoge verwachtingen.

Maar er lijkt licht aan het einde van de tunnel. Sancho mocht voor de tweede keer invallen en scoorde dus, wat trainer Erik Ten Hag tevreden stelt. "Als hij wil, kan hij slagen. Het deed me deugd om hem te zien spelen zoals hij deed, met heel veel zelfvertrouwen. We kennen allemaal zijn kwaliteiten en weten dat hij een grote impact kan hebben op het spel. Maar hij zal hard moeten werken."