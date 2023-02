De Challenger Pro League staat voor eerste weekend van de waarheid: wat met de punten, de play-offs en het format van volgend jaar?

Komend weekend is het al de laatste speeldag van de reguliere competitie in de Challenger Pro League. Maar daarna begint het natuurlijk pas echt. Wat krijgen we nog?

RWDM, SK Beveren, Beerschot en Club NXT zijn al zeker van een plekje in de play-offs waaruit de kampioen zal worden gekroond. Het nummer twee van de play-offs speelt nog een finale wedstrijd tegen het nummer 15 uit de Jupiler Pro League. Zaterdag 20.45 uur Lommel (32) en Lierse K. (33) spelen in een rechtstreeks duel voor een stekje in de top-6, Deinze (30) en de RSCA Futures (31) spelen ook tegen elkaar. Voor Lierse is een punt ook al voldoende, dat kan voor Lommel ook zo zijn als Anderlecht niet wint. Twee spannende duels dus, die voor de gelegenheid gelijktijdig worden gespeeld op zaterdag om 20.45 uur zodat alles eerlijk blijft verlopen en er zeker geen beïnvloeding van de competitie zal gaan plaatsvinden. Stand G P W G V G = Vorm 1. RWDM 21 43 13 4 4 40-21 19 W W W W W 2. SK Beveren 21 40 11 7 3 47-23 24 W G W G G 3. Beerschot 21 38 12 2 7 33-27 6 W V V W V 4. Club Brugge NXT 21 35 10 5 6 38-30 8 W W V W W 5. Lierse Kempenzonen 21 33 10 3 8 40-42 -2 W G V V W 6. Lommel SK 21 32 10 2 9 33-34 -1 W W V G G 7. RSCA Futures 21 31 8 7 6 39-33 6 V V G W G 8. SK Deinze 21 30 9 3 9 27-30 -3 V W V W W 9. FCV Dender EH 21 19 5 4 12 25-35 -10 V V V G V 10. SL16 FC 20 17 4 5 11 23-41 -18 V V V G V 11. Jong Genk 20 16 4 4 12 25-38 -13 V V W V G 12. Virton 21 14 2 8 11 21-37 -16 V G W V V Vanaf 25 februari beginnen de play-offs. Zowel in play-off 1 als play-off 2 blijven de punten behouden, dus RWDM staat er sowieso nog het beste voor en onderaan heeft Virton sowieso nog de slechtste papieren. Wat de beloftenteams betreft: Club NXT (en eventueel de RSCA Futures) kunnen om evidente redenen niet naar de Jupiler Pro League promoveren. De beloften van Standard, Genk of eventueel Anderlecht kunnen wel degraderen naar de Amateurklasse. Volgend seizoen zal de Challenger Pro League bestaan uit zestien ploegen. Er komen drie ploegen bij uit de Eerste Amateurklasse én drie (of vier) ploegen uit de Jupiler Pro League. En dat levert voor volgend seizoen alweer een heel ander format op met play-offs met vier ploegen.