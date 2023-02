Belgen helpen PSV aan monsterzege tegen FC Groningen

PSV kende weinig moeite met FC Groningen en twee landgenoten hadden daar een rol in.

Thorgan Hazard kreeg zijn eerste basisplaats bij PSV nadat hij de vorige twee wedstrijden mocht invallen. Voor Johan Bakayoko was er ook een basisplaats weggelegd.

Na 45 minuten stond het 1-0 dankzij Luuk de Jong en mocht Hazard gaan rusten. De Rode Duivel is nog niet in topconditie en PSV wil met hem geen extra risico nemen.

Na de rust kwam de machine van PSV op gang. Xavi Simons zorgde voor de bevrijdende dubbele voorsprong en toen ging de bal echt aan het rollen. Zo kon Bakayoko nog de 4-0 tegen de netten knallen en kreeg voormalig aanvaller van Anderlecht, Fabio Silva, zijn minuten en kon hij de 5-0 op het bord plaatsen. De 6-0 was uiteindelijk voor Guus Til die in de plek van Hazard was gekomen.