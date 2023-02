Vincent Kompany en Burnley razen door de Championship met 10de overwinning op rij

Dat Vincent Kompany en Burnley goed bezig zijn is het minste wat je kan zeggen. Dit hebben ze vandaag weer eens bewezen.

Burnley boekte zaterdagmiddag hun 10de overwinning op rij. Deze keer ging Preston North End voor de bijl met 3-0. Nathan Tella kwam driemaal tot scoren. Geen spoor van Manuel Benson bij Burnley want de vleugelspeler is herstellend van een blessure.

Burnley blijft zo leider in The Championship met zeven punten voorsprong op eerste achtervolger Sheffiel United. De 3de in de stand, Middlesbrough, heeft al een achterstand van 17 punten op de ploeg van Vincent Kompany.