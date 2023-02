🎥 Sportief! Club van Nicolas Raskin laat tegenstander vrij scoren na misverstand

Malik Tilmann scoorde de 2-1, maar dat was wel nadat de bezoekers de bal gewoon wilden teruggeven aan de tegenstander. Tilmann had het zo niet begrepen en ging gewoon door. Maar Rangers-coach Michael Beale instrueerde zijn spelers meteen om het te laten rechtzetten en ze gaven Thistle vrije baan richting hun doel voor de 2-2. Uiteindelijk won de club van Nicolas Raskin, die zijn eerste assist gaf, wel nog.

Fascinating scenes at Ibrox...



Malik Tillman gave #RangersFC the lead against Partick Thistle in controversial circumstances — Michael Beale subsequently ordered his side to let the visitors equalise.



🎥 @ViaplaySportsUKpic.twitter.com/nPbd78QEON