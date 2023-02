Verhuis naar Moeskroen of toch toekomst in Deinze? Oost-Vlaams management hakt knoop door

KMSK Deinze blijft (voorlopig) in Deinze voetballen. De fans van de oranjehemden mogen op beide oren slapen: ook volgend seizoen is er profvoetbal te zien in de Brielmeersen.

De fans van KMSK Deinze kwamen afgelopen zaterdag nog met onderstaand spandoek op de proppen. Een verhuis naar Le Canonnier leek in de pijpleiding te zitten. Dat wordt door de Deinse bestuurskamer ontkend. In een persbericht laat Deinze weten dat de Dakota Arena ook voor volgend seizoen als thuisbasis wordt gecommuniceerd in het licentiedossier. Nochtans waren er de voorbije maanden strubbelingen. De bouwplannen voor een nieuwe arena vielen in het water. Op de koop toe werd de mobiele zittribune afgekeurd en mocht er dus niemand op plaatsnemen. Probeem voor de licentiecommissie? Wordt ongetwijfeld vervolgd. Geen verhuis? In tussentijd maakte SKD een samenwerking bekent met FuturoSport. Een definitieve verhuis naar Moeskroen leek een kwestie van tijd? Al lijkt die schrik momenteel eventjes van de baan door de gevoerde communicatie.