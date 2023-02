Geen nieuwe overwinning maar Kompany en Burnley vermijden in 95e minuut nederlaag tegen Watford

Na 10 opeenvolgende zeges is het Watford gelukt om Watford af te stoppen.

Bijna lukte het Watford (met Wesley Hoedt) om de drie punten weg te kapen in Burnley. Na een flater van doelman Muric kwam Watford op voorsprong. Kompany had geen genade met de doelman en liet hem tijdens de rust vervangen.

De hele match bleef Burnley op zoek naar een doelpunt. Ondanks 70% balbezit en 14 schoten leek het toch niet te lukken maar in de 95e minuut wist Obafemi toch de gelijkmaker op het bord te zetten.

Zo blijft de ongeslagen reeks van Burnley in de Championship duren, al is het na 10 overwinningen op rij wel het eerste gelijkspel van de ongeslagen reeks.

Another game, another new Claret on the scoresheet 👏 pic.twitter.com/GiXUAwdpNs — Burnley FC (@BurnleyOfficial) February 14, 2023

Clubrecord

Het doelpunt van Obafemi is overigens ook een heel belangrijke in de club-geschiedenis van Burnley. Het is namelijk al de 28e competitiewedstrijd op rij nu dat de Clarets minstens één doelpunt maken en daarmee breken ze een clubrecord van 96 jaar oud. De vorige competitiewedstrijd dat Burnley niet kon scoren resulteerde in een 1-0 nederlaag op het veld van... Watford.