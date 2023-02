Parker laat zich uit over twee spelers Club Brugge: "Hij zal eerste zijn om dat toe te geven" en "Een ongelooflijk talent"

Alle hens aan dek voor Scott Parker en zijn troepen tegen Benfica in de Champions League. Hij maakte ook de balans op van een paar van zijn spelers.

Het ging uiteraard onder meer over Roman Yaremchuk, ex-Benfica: "Er is geschiedenis met Lissabon uiteraard en hij zal ook wel de eerste zijn om te zeggen dat het niet loopt zoals hij zelf had verwacht na het maken van een grote transfer."

"Ik zie iemand die eraan werkt. Hij krijgt net als iedereen een kans morgen om het verschil te maken, in de ene of andere richting."

Nusa

Parker liet zich ook uit over jongeling Antonio Nusa op zijn persconferentie: "Hij is een toptalent, al kreeg hij nog niet veel speelminuten bij ons. Hij heeft een enorm talent, maar heeft nog veel ontwikkeling te doen."

"Het werk dat hij nu moet doen zal cruciaal zijn om een echte topspeler te worden. Zijn mindset is goed tot op heden. Ik ben enorm onder de indruk van hem."