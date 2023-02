Voor het eerst in 40 jaar? "Ze zijn in ieder geval eerste klassewaardig"

Union kwam er al bij, maar twee seizoenen later zou er nu nog een derde Brusselse club de hoogste rangen kunnen vervoegen. RWDM staat er immers het beste voor nu de play-offs in de Challenger Pro League beginnen. Voetbalcommentator en Brusselaar Jeroen Roppe denkt dat ze er hun plaats hebben.

"RWDM is onder trainer Vincent Euvrard een uitgekookte ploeg geworden, die klinisch door de competitie raast", vertelt Jeroen Roppe bij Sporza. "Eens ze op voorsprong komen, geven ze die niet meer uit handen."

"Van al de ploegen waar ze in de promotieplay-off tegen zullen spelen, hebben ze van geen enkele tegenstander verloren tijdens het reguliere seizoen, behalve - opvallend genoeg - twee nederlagen tegen Club NXT."

RWDM moet in tien wedstrijden vooral Beveren en in mindere mate Beerschot afhouden. Als ze het halen zou het voor het eerst sinds de jaren 80 zijn dat er drie Brusselse clubs in de hoogste afdeling spelen. "De sfeer in het Edmond Machtensstadion is in elk geval eerste klasse waardig. Dit RWDM is opgericht door de supporters, dus de club leeft enorm en het stadion nu al geschikt voor de JPL. Het zou niet misstaan om Anderlecht, Union en RWDM samen op het hoogste niveau te zien spelen. In Brussel is er plaats genoeg voor drie clubs in eerste klasse."