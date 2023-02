Koopwoede van Chelsea zet kwaad bloed: "Het zou leuk zijn dat Dortmund hen er uitkiepert"

De gigantische aankopen die Chelsea deed tijdens de wintermercato worden niet echt geapprecieerd.

Chelsea haalde heel wat spelers binnen tijdens de wintertransferperiode, maar kan die zelfs niet allemaal inschrijven voor de Champions League. Voor analist Peter Vandenbempt is dit belachelijk. “Wat is dit nu? In principe kun je de Champions League winnen wanneer je al die spelers kunt samenzetten in één ploeg, maar nu toch nog niet", vertelt hij bij Sporza.

Hij acht Dortmund zelfs in staat Chelsea een hak te zetten. “Sinds het WK zitten ze echt in een goeie flow, met Bellingham die excelleert op het middenveld en Haller die weer boven water is.”

“Dortmund doet het toch op een heel andere manier dan Chelsea, zonder al die financiële uitspattingen. Hoe zou wel leuk zijn wanneer Dortmund in al zijn bescheidenheid Chelsea er even uitkiepert.”