Weinig twijfel over selectie van Rode Duivels: "Hij moet zeker thuisblijven"

Domenico Tedesco is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Het is uitkijken naar zijn eerste selectie.

De eerste opdracht voor de Rode Duivels sinds het vertrek van Roberto Martinez is de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden.

Het is uitkijken wie bondscoach Domenico Tedesco zal selecteren. “Ik weet al wie hij zal selecteren. Er zal niet te veel veranderen!”, zegt Westerlo-speler Tuur Dierckx in podcast 90 Minutes. “Hij heeft al gezegd dat hij niet alles wil omgooien!”

Toch zijn er enkele knopen door te hakken, zoals het thuislaten van Witsel. “Hij zal wel graag gezien zijn in de groep, maar we hebben op het WK toch gezien dat hij het niveau niet meer haalt? Gaan we dat nog eens doen?! We hebben zoveel goede, jonge middenvelders", vult Filip Joos aan.