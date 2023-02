Rondje op de Europese velden: Barça en Manchester United houden elkaar in evenwicht, AS Roma krijgt héél koude douche

RSC Anderlecht en KAA Gent moesten vanavond aan de bak in de Conference League, maar ook in de Europa League werd er gevoetbald. Een overzicht.

FC Barcelona 2 - 2 Manchester United

De topaffiche van de avond loste alle verwachtingen in. FC Barcelona en Manchester United maakten er een heel leuk kijkstuk van. De bordjesman moest opdraven voor doelpunten van achtereenvolgens Marcos Alonso, Marcus Rashford, Jules Koundé (eigen doelpunt, nvdr.) en Raphinha.

AFC Ajax 0 - 0 Union Berlin

AFC Ajax en Union Berlin eindigden zoals het begon in de Johan Cruijff Arena. De brilscore was uiteindelijk ook de meest logische keuze. Al lieten de Ajacieden in de slotfase de overwinning én uitstekende uitgangspositie liggen.

RB Salzburg 1 - 0 AS Roma

José Mourinho kwam duidelijk naar Oostenrijk om niet verliezen. The Special One leek daarin te slagen... tot in de absolute slotminuten. Nicolas Capaldo bezorgde AS Roma uiteindelijk een koude douche. De Romeinen moeten volgende week vol aan de bak.

Europa League

16/02/2023 18:45 Barcelona - Manchester United 2-2 16/02/2023 18:45 Shakhtar Donetsk - Rennes 2-1 16/02/2023 18:45 Ajax - Union Berlin 0-0 16/02/2023 18:45 Red Bull Salzburg - AS Roma 1-0 16/02/2023 21:00 Juventus - Nantes 1-1 16/02/2023 21:00 Sporting Lissabon - FC Midtjylland 0-1 16/02/2023 21:00 Bayer Leverkusen - Monaco 2-2 16/02/2023 21:00 Sevilla - PSV 3-0

Conference League