Anderlecht-spelers verwijten zichzelf nederlaag, al leven ze op hoop naar volgende week

Om te winnen, moet je scoren. Om jezelf niet in de problemen te brengen, moet je van bij het begin scherp zijn. Twee zaken waar het Anderlecht aan ontbrak tegen Ludogorets.

“We hebben na het doelpunt voldoende kansen gehad om te scoren, maar dat is niet gelukt", zuchtte Islam Slimani. "We hebben nog een terugwedstrijd en zullen er in Brussel alles aan doen om ons te kwalificeren. Het begin van onze wedstrijd was niet goed, maar nadien was het beter. We hebben mooie dingen laten zien en dat willen we volgende week herhalen. Het was als aanvaller niet gemakkelijk, ik heb geprobeerd het team zo goed mogelijk te helpen."

Zelfde verhaal bij Zeno Debast, die kritisch was voor zijn team. "We waren niet klaar in het begin en verdedigden niet agressief genoeg. Nadien namen we de match in handen, maar maakten we de kansen niet af. Ludogorets was heel gevaarlijk op de counter in het begin en we wonnen de duels niet. De openingen lagen er vandaag wel."