🎥 Arbitrage moet het ontgelden na Barcelona - Man United: "Ongelooflijk, op Europees niveau kan dit niet"

Ze waren bij Barcelona en Man United vriendelijk voor mekaar, iets minder vriendelijk voor de arbitrage. Coaches Ten Hag en Xavi vonden beiden dat hun ploeg benadeeld werd in cruciale fases.

Bij Barcelona waren ze van mening dat ze een elfmeter hadden moeten krijgen na handspel van een bezoeker. "Volgens mij was het een duidelijke strafschop. Wat wil je dat ik er nog meer over zeg? We hebben het al vaker voorgehad. We hadden een penalty verdiend. Het is vrij ongelooflijk dat we die niet gekregen hebben", beweerde Xavi op de persconferentie achteraf.

🗣 "It's a clear penalty." 😳



Erik ten Hag had het op zijn persbabbel dan weer over het uitblijven van een uitsluiting na een fout op Rashford. "Je kan er over discussiëren of de fout binnen of buiten het strafschopgebied was, maar het is zeker een rode kaart. De lijnrechter en de ref stonden in goede positie om het te zien en we hebben ook nog eens de VAR."

Kortom: genoeg officials beschikbaar om het juiste oordeel te vellen, maar dat gebeurde volgens de Nederlander dus niet. "Het is een hele slechte beslissing. Ze waren misschien onder de indruk van de druk van Barça, maar op Europees niveau kan dit niet."