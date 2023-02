Qatarese sjeik biedt officieel op Manchester United: "Club terug brengen naar zijn oude glorie, zowel op als naast veld"

Komt naast PSG ook Manchester United in Qatarese handen?

De familie Glazer wil al een tijdje af van Manchester United. Sjeik Jassim bin Hamad bin Jaber Al Thani, voormalig premier van Qatar en voorzitter van de Qatar Islamic Bank (QIB), een van de grootste banken van Qatar, heeft zich kandidaat gesteld.

"De sjeik bevestigt vandaag dat hij een bod heeft gedaan om voor 100% eigenaar te worden van Manchester United", staat er in een statement. De sjeik wil onder meer investeren in de ploeg, het trainingscentrum, het stadion en de fanbeleving.

"De bedoeling is om de club terug te brengen naar zijn oude glorie, zowel op als naast veld. Nog belangrijker is dat de fans weer in het hart van Manchester United zullen staan. Manchester United moet symbool staan voor uitmuntend voetbal en als de grootste voetbalclub ter wereld." Manchester United zelf reageerde nog niet.